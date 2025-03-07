Стало известно, сколько заработает Окулов по новому контракту с «Авангардом»

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Около 150 миллионов рублей по новому контракту с омским «Авангардом» заработает хоккеист-бомбардир Константин Окулов. Как пишет Metaratings.ru, соглашение подписано на три года.
В сезоне-2024/25 30-летний Акулов провел 24 игры в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, получив 23 очка с коэффициентом полезности «+15». Перед этим нападающий играл за «Армейцев», набрав 16 очков в 36 матчах сезона-2024/25.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ у «Авангарда» 78 баллов и шестое место турнирной таблицы Восточной конференции.
Перед этим «Вашингтон» показал клип реакции Александра Овечкина на 885-ю шайбу в НХЛ. Подробности в нашем материале.
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В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ у «Авангарда» 78 баллов и шестое место турнирной таблицы Восточной конференции.
Перед этим «Вашингтон» показал клип реакции Александра Овечкина на 885-ю шайбу в НХЛ. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов