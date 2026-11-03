Стало известно, вернется ли «Формула-1» в Россию

03 ноября 2026, 13:20

Президент Ротенберг: трасса получает лицензию для возвращения «Формулы-1» в РФ

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Президент Российской автомобильной федерации Борис Ротенберг сообщил, что работа над получением лицензии для автодрома «Игора Драйв» в Ленинградской области находится у него на повестке дня. Об этом пишет «РБ Спорт».





По словам Ротенберга, для получения лицензии её должна акцептовать международная автомобильная федерация. В августе 2026 года она сняла ограничения на использование российских флага и гимна на международных соревнованиях, при этом запрет на проведение международных и зональных соревнований в России сохранился.





«Как только получаем, тогда можно будет международные соревнования проводить на нашей трассе», — говорится в материале.