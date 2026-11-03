Стало известно, вернется ли «Формула-1» в Россию
Президент Ротенберг: трасса получает лицензию для возвращения «Формулы-1» в РФ
Президент Российской автомобильной федерации Борис Ротенберг сообщил, что работа над получением лицензии для автодрома «Игора Драйв» в Ленинградской области находится у него на повестке дня. Об этом пишет «РБ Спорт».
По словам Ротенберга, для получения лицензии её должна акцептовать международная автомобильная федерация. В августе 2026 года она сняла ограничения на использование российских флага и гимна на международных соревнованиях, при этом запрет на проведение международных и зональных соревнований в России сохранился.
«Как только получаем, тогда можно будет международные соревнования проводить на нашей трассе», — говорится в материале.Отвечая на вопрос о перспективах проведения этапа «Формулы-1» на «Игоре», Ротенберг отметил: «Конечно, эта трасса и строилась для «Формулы-1», добавляет «РБ Спорт». В 2021 году «Формула-1» объявила о планах перенести Гран-при России из Сочи на «Игору Драйв» с 2023 года. В марте 2022 года чемпионат расторг контракт с российским промоутером.