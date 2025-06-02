Щитов предсказал будущее Романа Ротенберга вне СКА

02 июня 2025, 12:57

Никита Щитов оценил увольнение Ротенберга: «Такова жизнь тренера»

Никита Щитов ( Фото: Telegram: @nikitashchitov )

Экс-защитник КХЛ Никита Щитов прокомментировал появившуюся информацию о возможном увольнении Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА. Он отметил, что эта ситуация наглядно демонстрирует, что даже тренеры с высоким статусом и влиянием не застрахованы от отставки.







«Эта ситуация показывает, что ни один тренер, даже такой влиятельный, как Роман Борисович, не застрахован от отставки. Такова жизнь тренера», — заявил Щитов в интервью Metaratings.ru, комментируя слухи о кадровых перестановках в армейском клубе.

«Что касается слухов о возвращении Кетова — он работал в тренерском штабе, знает ребят, возможно, это неплохое решение», — отметил эксперт.