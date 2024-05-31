Всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы» провели в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье прошел всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Фестиваль проводился на базе Российского университета кооперации в Мытищах.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Казани, Саранска, Волгограда, Ижевска, Краснодара, Владимира, Камчатки, Башкирии, Чебоксар, Калининграда, Арзамаса, а также из 26 вузов Подмосковья.
Кроме состязаний спортсменов на фестивале прошли обучающий семинар для преподавателей физкультуры и пленарное заседание в формате стратегической сессии.
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В соревнованиях принимали участие спортсмены из Казани, Саранска, Волгограда, Ижевска, Краснодара, Владимира, Камчатки, Башкирии, Чебоксар, Калининграда, Арзамаса, а также из 26 вузов Подмосковья.
«Хочу отметить и успехи студенческого сообщества, ребята регулярно привозят медали с международных и всероссийских соревнований. Самбо — наш национальный вид спорта, поэтому мы с удовольствием поддерживаем интерес молодежи к единоборствам и, конечно, способствуем развитию проекта «Самбо в вузы», — подчеркнул первый зампред правительства Илья Бронштейн.
Кроме состязаний спортсменов на фестивале прошли обучающий семинар для преподавателей физкультуры и пленарное заседание в формате стратегической сессии.
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Мира Полтева