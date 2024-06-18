Подмосковные спортсмены стали призерами XII летней Спартакиаде по тхэквондо

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на XII летней Спартакиаде учащихся по тхэквондо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
XII летняя Спартакиада учащихся России по тхэквондо проходила с 14 по 17 июня в Красноярске. В активе подмосковных тхэквондистов одно первое место, одно второе и три третьих места.
В соревнованиях по тхэквондо на даянге за два дня приняли участие 184 спортсмена из 39 регионов России. Юные спортсмены боролись за медали в 10 весовых категориях.
Читайте также:
Подмосковные баскетболистки завоевали медаль Спартакиады учащихся
В Рузе прошли соревнования Кубка чемпионов Swimcup по плаванию
Подмосковные теннисисты завоевали десять медалей на первенстве России
«Сабина Омарова завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг, а Карим Рамазанов, выступавший в весовой категории до 78 кг, стал серебряным призёром турнира. Бронзовые награды достались Егору Шефатову в весовой категории 78+ кг, Илье Шилову в весовой категории до 48 кг и Александру Дейниченко в весовой категории до 63 кг», — сообщили в пресс-службе.
В соревнованиях по тхэквондо на даянге за два дня приняли участие 184 спортсмена из 39 регионов России. Юные спортсмены боролись за медали в 10 весовых категориях.
Читайте также:
Подмосковные баскетболистки завоевали медаль Спартакиады учащихся
В Рузе прошли соревнования Кубка чемпионов Swimcup по плаванию
Подмосковные теннисисты завоевали десять медалей на первенстве России
Мира Полтева