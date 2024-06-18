Подмосковные баскетболистки завоевали медаль Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль XII летней Спартакиады учащихся среди юниорок завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В финальном раунде турнира соревновались 11 команд, в которых играли спортсменки 2009-2010 гг. рождения. В полуфинале подмосковная сборная боролась с командой Курской области и одержала победу со счётом 83:60. А в финале представительницы Московской области уступили команде Москвы», — говорится в сообщении.Финальные соревнования проводились в Краснодаре с 11 по 17 июня. Спартакиада была организована в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее сообщалось, что на Озернинском водохранилище в Рузе прошли соревнования Кубка чемпионов Swimcup по плаванию, в них приняли участие более 500 человек.
Читайте также:
Подмосковные теннисисты завоевали десять медалей на первенстве России
Вячеслав Быков: ЧЕ по футболу не хватает российской сборной и болельщиков
Подмосковные гребцы выиграли еще три медали Игр БРИКС
Лев Каштанов