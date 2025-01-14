Подмосковная лыжница Каблукова взяла бронзу Кубка России по прыжкам с трамплина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Ксения Каблукова завоевала бронзовую медаль на восьмом этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Ксения Каблукова сумела набрать 185 очков в олимпийской дисциплине «трамплин К-95». Этот результат обеспечил ей третье место. Золотую медаль в данной дисциплине завоевала представительница Свердловской области Кристина Прокопьева, а серебряную медаль получила Александра Кустова из Магаданской области», — говорится в сообщении.Восьмой этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин проводился в городе Чайковский Пермского края на комплексе трамплинов «Снежинка».
Ранее сообщалось, что Московскую область на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина» будут подставлять шесть борцов.
Читайте также:
Баскетболисты Khimki Power стали абсолютными победителями международного турнира
Базирующийся в Мытищах «Куньлунь» приблизился к выходу плей-офф КХЛ
Шорт-трекистка из Подмосковья выиграла две медали на Российско-Китайских играх
Лев Каштанов