Рапиристка Дзобаева из Люберец одержала победу на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Золотую медаль завоевала воспитанница люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Маргарита Дзобаева на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах «Рождественский турнир» среди девушек до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Люберчанка Маргарита Дзобаева стала лучшей, завоевав золотую медаль. Всего Люберцы на турнире подставляли пять спортсменок», — говорится в сообщении.Участницами «Рождественского турнира» стали более 130 рапиристок из двенадцати российских регионов. Сборная Московской области заняла на командных соревнованиях пятое место.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Московской области Ксения Каблукова завоевала бронзовую медаль на восьмом этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
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