Стоцкий назвал «Зенит» основным претендентом на золото

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Бывший футболист «Краснодара» и «Пари НН» Дмитрий Стоцкий заявил, что «Зенит» не изменился с прошлого года и по-прежнему остаётся основным претендентом на победу.
«По уровню команда осталась примерно такой же. Латышонок хорошо себя проявляет, Глушенков — тоже. Думаю, «Зенит» остаётся основным претендентом на золотые медали. У Санкт-Петербурга самый сильный состав, длинная скамейка. И чемпионства в последние шесть лет говорят сами за себя», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Стоцкий.
На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 17 очками, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на два балла.
Ранее известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский заявил, что команде необходимо делать выводы после поражений.
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