Стрелки из Московской области выиграли восемь медалей всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали стрелки из Московской области на первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали подмосковные спортсмены выиграли на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматики. В олимпийском упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров» победительницей стала Анастасия Сорокина. Кроме того, золото в этой категории завоевала команда подмосковных спортсменок, куда, помимо Анастасии Сорокиной, вошли Марьяна Романова и Надежда Козлова», — говорится в сообщении.Соревнования по стрельбе из пневматики также принесли Подмосковью серебро и бронзу: второе место заняли юниоры Иван Колесник, Денис Букин и Тимофей Алейников, третье — Тимофей Алейников и Надежда Козлова.
На первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия серебряные медали завоевали Анастасия Сорокина и Тимофей Алейников в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров среди смешанных пар. Серебро в этой дисциплине среди юниорок также взяли Анастасия Сорокина, Марьяна Романова и Екатерина Леонова. Они же заняли вторую ступень пьедестала в стрельбе лёжа из винтовки с 50 метров. А Анастасия Сорокина завоевала также бронзовую медаль в одиночной по стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений.
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