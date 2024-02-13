Зимний турнир по кроссфиту в Красногорске соберёт спортсменов более чем 30 регионов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Красногорске 24 февраля проведут зимний турнир по кроссфиту на открытом воздухе. Мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества и состоится рамках Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно 12!», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Участниками станут любители спорта и здорового образа жизни из более чем 35 регионов России от Сахалина до Крыма, а также из Приднестровья, Сербии, Абхазии, Сирии и стран Ближнего Востока.
Участие в турнире будет бесплатным. Желающим представить команду нужно пройти регистрацию на сайте. В разделе «регистрация участника» необходимо выбрать город Красногорск и подраздел «регистрация на кроссфит».
Как напомнили в министерстве, международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 12!» стартует 24 февраля в 9.30 в Красногорске на площади ДК «Подмосковье».
С каждой площадкой мероприятия организуют телемост, чтобы все зрители и участники могли увидеть друг друга. Главным пунктом программы станет массовое обливание холодной водой.
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«В турнире участие примут команды из двух мужчин и девушки. Сформировать трио для участия могут спортсмены с 17 лет и старше. Все победители и призёры получат денежные призы от 40 тысяч до 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 12!» стартует 24 февраля в 9.30 в Красногорске на площади ДК «Подмосковье».
С каждой площадкой мероприятия организуют телемост, чтобы все зрители и участники могли увидеть друг друга. Главным пунктом программы станет массовое обливание холодной водой.
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Лора Луганская