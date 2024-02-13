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Зимний турнир по кроссфиту в Красногорске соберёт спортсменов более чем 30 регионов

13 февраля 2024, 19:01
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Красногорске 24 февраля проведут зимний турнир по кроссфиту на открытом воздухе. Мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества и состоится рамках Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно 12!», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Участниками станут любители спорта и здорового образа жизни из более чем 35 регионов России от Сахалина до Крыма, а также из Приднестровья, Сербии, Абхазии, Сирии и стран Ближнего Востока.
«В турнире участие примут команды из двух мужчин и девушки. Сформировать трио для участия могут спортсмены с 17 лет и старше. Все победители и призёры получат денежные призы от 40 тысяч до 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Участие в турнире будет бесплатным. Желающим представить команду нужно пройти регистрацию на сайте. В разделе «регистрация участника» необходимо выбрать город Красногорск и подраздел «регистрация на кроссфит».

Как напомнили в министерстве, международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 12!» стартует 24 февраля в 9.30 в Красногорске на площади ДК «Подмосковье».

С каждой площадкой мероприятия организуют телемост, чтобы все зрители и участники могли увидеть друг друга. Главным пунктом программы станет массовое обливание холодной водой.

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Священник Островский: «То, что сделали с Fan ID — это ошибка»
13 февраля 2024, 19:29

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Священник Павел Островский назвал ошибкой закон о Fan ID.
Он призвал договариваться с футбольными фанатами, а не конфликтовать с ними, пытаясь взять над людьми контроль.

«То, что сделали сейчас с Fan ID — это ошибка. С людьми нужно договариваться, работать с этой аудиторией, а не конфликтовать. Ты не можешь взять улицу под контроль. Она может просто долго сидеть и ждать, но она может вдруг выскочить», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Островский.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что карту болельщика не планируется отменять в футболе. По его словам, причин для отказа от Fan ID нет. Он пояснял, что карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность людей на матчах.

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#безопасность
#контроль
#спорт
#болельщик
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ФХР: Отстранение сборной России лоббируют страны, боящиеся конкуренции
В ФХР считают дискриминационным решение ИИХФ об отстранении сборной России
13 февраля 2024, 17:40

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России от соревнований под своей эгидой на сезон 2024/25 годов. В Федерации хоккея России (ФХР) считают, что такое решение лоббируются представителями тех стран, которые опасаются конкуренции со стороны «Красной машины».
Об этом, в частности, заявил бывший нападающий российской сборной Евгений Артюхин, который прямо сказал в интервью «РБ Спорт», что финны и шведы радуются тому, что наша команда ещё год не будет участвовать в международных турнирах. Ведь тогда у них самих повышаются шансы занять в них высокие места.

В ФХР отметили, что решение об отстранении сборной России было принято в отсутствие представителей нашей федерации и является дискриминационным. Также представители российской хоккейной федерации согласились с мнением, что отлучение нашей команды от соревнований под эгидой IIHF лоббировалось некоторыми странами, которые не хотят дополнительной честной конкуренции на международной арене.

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#спорт
#интервью
#хоккей
#сборная россии
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Непомнящий назвал Головина гордостью российского футбола
13 февраля 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил о высоком уровне полузащитника Александра Головина.
Он отметил, что спортсмен является гордостью российского футбола.

«Головин очень хорошо выступает в этом сезоне. Наверное, он показывает лучший футбол за всю свою карьеру. Сейчас это зрелый футболист, вокруг которого строится игра «Монако». Можно сказать, что Головин — гордость российского футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Специалист выразил надежду на то, что Головин появится в Лиге чемпионов в следующем году.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

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#спорт
#футбол
#спортсмен
#футболист
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В юниорском турнире по дзюдо в Сергиевом Посаде приняли участие более 120 спортсменов
13 февраля 2024, 16:52

Фото: Ирина Матвеева

Межрегиональный турнир по дзюдо памяти маршала Василия Чуйкова состоялся в Серебряных прудах, участие в нём приняли более 120 спортсменов 2011-2013 годов рождения из трёх регионов России, передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«К нам приехали 122 участника, представляющих три региона страны — восемь команд из Рязани, Тулы, Серебряных Прудов, Коломны, Каширы, Зарайска, Подольска и Домодедова», — рассказал главный судья турнира Сергей Щиголев.
Он сообщил, что участники турнира соревнуются в девяти весовых категориях, по итогам встреч определяются девять победителей, девять обладателей серебряных медалей и 18 участников, занявших третье место. Все призёры получают кубки, медали и грамоты.

В этом году турнир проводился в 35-й раз. Команда Серебряных Прудов сумела завоевать 23 медали, из них семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

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#спорт
#дзюдо
#серебряные пруды
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Футболист Кураньи назвал правильным переход Захаряна в «Реал Сосьедад»
13 февраля 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

«Захарян правильно сделал, что перешел в «Реал Сосьедад», переехал в европейскую топ-лигу. Для развития карьеры это верное решение. «Сосьедад» — команда высокого уровня, Арсен получит там бесценный опыт. Думаю, что у Захаряна все получится в Европе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кураньи.

Он подчеркнул, что необходимо подождать, и Захарян покажет достойный результат. Он отметил, что, когда футболист адаптируется, ему будет намного проще. Кроме того, Кураньи навал Захаряна талантливым игроком.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал правильным решение о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

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#спорт
#переход
#спортсмен
#футболист
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Гольфистка из Подмосковья завоевала медаль на международных соревнованиях в Кении
13 февраля 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Наталия Гусева выиграла бронзовую медаль международных соревнований по гольфу Magical Kenya Ladies Open, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Гусева достойно дебютировала на этапе женского европейского тура в Кении. По итогам соревнований она заняла там третье место и получила приглашение на престижный турнир Aramco Saudi Ladies International, призовой фонд которого составляет пять миллионов долларов», — отмечается в сообщении.
В министерстве уточнили, что результат Наталии Гусевой, принесший ей бронзовую награду, составляет 72 удара, при этом четыре попадания в лунку ей дались за меньшее число ударов, чем положено по нормативу, а в трёх случаях норматив был превышен.

Соревнования проводились в кенийском городе Килифи с 5 по 11 февраля.

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#спорт
#гольф
#медаль
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в 2024 году построят более 40 открытых стадионов
13 февраля 2024, 11:14

Фото: iStock/shironosov

43 школьных стадиона, открытых для жителей соседних домов в свободное от уроков физкультуры время, планируется построить в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Работы проводятся в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва «открытый стадион».

«Изначально эта программа реализовывалась в трёх муниципалитетах. Сегодня она охватила всю область — открытых стадионов в Подмосковье 430, и они есть во всех городских округах. В этом году список пополнится ещё 43 объектами», — цитируются в сообщении слова зампреда комитета областного парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Александра Легкова.
Легков также отметил, что многие открытые стадионы функционируют и зимой: на 12 из них размещены катки, а на 272 есть лыжня.

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#стадион
#спорт
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Команда из Красногорска завоевала медаль чемпионата России по мотогонкам на льду
13 февраля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Спортсмены из подмосковного Красногорска заняли третье место в командном чемпионате России по мотогонкам на льду высшей лиги, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Бронзовую медаль завоевала команда в составе Андрея Шишегова, Эдуарда Крысова и Сергея Володина. (…) Команда ледовых гладиаторов Красногорска первая в истории ледового спидвея в нашем городе, поэтому это отличный результат в первом официальном старте», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в столице Мордовии – городе Саранске 28-29 января и 10-11 февраля. Золотыми призёрами стали представители Каменска-Уральского, серебро завоевала команда из Луховиц.

В марте красногорские мотогонщики примут участие ещё в одном важном соревновании: командном Кубке России. Он будет проводиться в Тольятти.

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#красногорск
#спорт
#гонки
#мотоцикл
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Сборные России и Белоруссии по хоккею вновь не будут участвовать в турнирах IIHF
Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных Белоруссии и России
13 февраля 2024, 00:11

Фото: iStock/Dmitrii_Grushin

Международная федерация хоккея (ИИХФ, IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон 2024/2025 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ИИХФ на официальном сайте организации.
Совет ИИХФ проанализировал риски для безопасности, связанные с участием команд России и Беларуси, и пришёл к выводу, что возвращение команд обратно к международным турнирам по-прежнему небезопасно.

Это означает, что Россия и Беларусь не примут участие в ни в каких международных соревнованиях хоккейного сезона-2024/2025. Данное решение в том числе распространяется на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации.

Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит вопрос о возможном возвращении обеих стран в мае 2025 года.

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее было объявлено о планах провести турнир сборных в 2025 году. В нем примут участие четыре национальные команды, в числе которых не нашлось места России. Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии. В рамках предварительного этапа команды проведут круговой турнир, а две лучшие выйдут в финал.

Российские и белорусские сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за специальной операции на Украине. Обе команды не выступили на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, а также стран не будет на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. В январе 2024 года глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

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