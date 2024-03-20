Суд ЕС постановил исключить экс-пилота «Формулы-1» Мазепина из списка санкций

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Суд Евросоюза постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционных списков. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
Согласно постановлению, семейная связь Никиты с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, является недостаточным основанием для его сохранения в данных списках. Ранее Мазепин выражал протест Совету ЕС о его попадании под санкции.
Напомним, в марте 2023 года суд Европейского союза позволил Мазепину въезд на территорию ЕС для участия в гонках «Формулы-1», но при условии выступления под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в Олипийских играх-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, в марте 2023 года суд Европейского союза позволил Мазепину въезд на территорию ЕС для участия в гонках «Формулы-1», но при условии выступления под нейтральным флагом.
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