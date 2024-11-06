Сушинский заявил о нестабильной игре ЦСКА в этом сезоне КХЛ

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Бывший нападающий сборной России Максим по хоккею Максим Сушинский оценил игру ЦСКА в этом сезоне КХЛ.
Он отметил нестабильность команды.
Ранее китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги питерский СКА.
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«Я смотрю интересные матчи с участием ЦСКА. Команду очень сильно подбрасывает в этом году. То она 7:0 выигрывает, то 7:0 проигрывает. Смогли ли молодые хоккеисты заменить ушедших лидеров? Пока нет. Ребята пытаются, но это дело не одного года. Молодёжь не терялась в команде и в прошлом сезоне, но пока она не может заменить лидеров», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.
Ранее китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги питерский СКА.
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Мелисса Тимофеева