Светлана Журова поделилась воспоминаниями о золотой медали на Олимпиаде в Турине

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о своей мотивации победить на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Прославленная спортсменка призналась, что ради этой цели она в свое время возобновила карьеру.
Журова призналась, что победа в Италии является самой яркой в ее карьере.
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«Олимпиада в Турине была яркой. Моя победа, само собой. Она же моя, любимая. Я ждала ее 25 лет карьеры. Радовалась за каждую медаль ребят: Светы Ишмуратовой, Жени Плющенко, Татьяны Навки и Романа Костомарова, Максима Маринина и Татьяны Тотьмяниной, наши конькобежки взяли бронзовую медаль в командной гонке, тогда это было сенсацией. Были красивые и яркие победы», — сказала Журова в интервью NEWS.ru.53-летняя Журова по окончании спортивной карьерой занялась политикой. С 2021 года — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ.
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