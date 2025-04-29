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Светлана Журова поделилась воспоминаниями о золотой медали на Олимпиаде в Турине

Депутат Светлана Журова рассказала о значимости золотой медали на ОИ в Турине
Фото: istockphoto/stefko

Фото: istockphoto/stefko

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о своей мотивации победить на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Прославленная спортсменка призналась, что ради этой цели она в свое время возобновила карьеру.
Журова призналась, что победа в Италии является самой яркой в ее карьере.

«Олимпиада в Турине была яркой. Моя победа, само собой. Она же моя, любимая. Я ждала ее 25 лет карьеры. Радовалась за каждую медаль ребят: Светы Ишмуратовой, Жени Плющенко, Татьяны Навки и Романа Костомарова, Максима Маринина и Татьяны Тотьмяниной, наши конькобежки взяли бронзовую медаль в командной гонке, тогда это было сенсацией. Были красивые и яркие победы», — сказала Журова в интервью NEWS.ru.
53-летняя Журова по окончании спортивной карьерой занялась политикой. С 2021 года — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ.

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Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из России купила в Москве элитную квартиру
SHOT: Исинбаева после отъезда из РФ купила в Москве элитную квартиру
29 апреля 2025, 09:09

Фото: iStock/yavorskiy

Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из РФ купила в Москве элитную квартиру. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
42-летняя спортсменка приобрела недвижимость в августе 2022 года, когда решила окончательно обосноваться в Испании. Исинбаева стала владелицей квартиры на 20 этаже площадью 120,9 «квадрата» в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе. По данным SHOT, примерная стоимость жилья составляет 76 млн рублей.

Также Елена владеет квартирой на 22 этаже в ЖК «Дом в Сокольниках». Ее двукратная олимпийская чемпионка купила еще в 2013 году.

На сегодняшний день Исинбаева с мужем, дочкой и сыном проживают на острове Тенерифе.

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Названа вероятность победы «Динамо» в чемпионате РПЛ
Корнюхин: высока вероятность, что «Динамо» отберет чемпионство у «Зенита»
28 апреля 2025, 19:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Вероятность, что «Динамо» сможет отобрать чемпионский титул у «Краснодара», довольно высока, заявил бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин.
В беседе с Metaratings.ru он также отметил подготовку «Зенита» — в физическом, техническом и моральном плане. Спортсмен обратил внимание на большой опыт «сине-бело-голубых».
«Динамо» тоже в последнем туре будет бороться. Никто с распростертыми объятиями не ждет «Краснодар», как и «Зенит». Но «Зенит» «выезжает» за счет класса футболистов, плюс они не первый год участвуют в чемпионской гонке. <…> Но борьба будет продолжаться. Тем интереснее концовка нашего чемпионата», — поделился Корнюхин.
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«Лучший гол этого сезона»: тренер «Акрона» об ударе Эсковаля через себя
Тренер «Акрона» Тедеев назвал попадание Эсковаля лучшим голом в этом сезоне РПЛ
28 апреля 2025, 19:10

Фото: iStock/Rost-9D

Главный тренер тольяттинского ФК «Акрон» Заур Тедеев оценил гол Родриго Эсковаля, забитый через себя в матче против «Химок». По его мнению, это был лучший гол нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, меня удивило его решение. Я очень обрадовался. На мой взгляд, это лучший гол нынешнего сезона РПЛ», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, игра «Акрона» против «Химок» состоялась в воскресенье, 27 апреля, и завершился ничьей со счетом 2:2. Зрелищный гол защитника Эсковаля стал вторым, он забил его на 67-й минуте матча.

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#чемпионат
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Карпин раскрыл, хотел бы он возглавить иностранную сборную
Главный тренер сборной РФ Карпин: никогда не думал об управлении другой сборной
28 апреля 2025, 19:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что никогда не думал о том, чтобы возглавить иностранную сборную. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
При этом Карпин не исключил такого варианта в будущем. Если ему поступит такое предложение, главный тренер российской сборной пообещал подумать над ним.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с конца июля 2021 года. За это время национальная команда сыграла 23 матча, 16 из которых выиграла, 1 проиграла, а 6 — завершились ничьей.

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«Чемпионат стал еще интереснее»: Семин оценил матч «Динамо» с «Зенитом»
Экс-тренер «Динамо» Семин: после матча с «Зенитом» чемпионат стал интереснее
28 апреля 2025, 19:06

Фото: iStock/gorodenkoff

После матча «Динамо» с «Зенитом» чемпионат стал лишь еще интереснее, ничья не отразилась сильно на турнирной таблице, заявил бывший главный тренер «бело-голубых» Юрий Семин.
В беседе с Metaratings.ru он подчеркнул, что вряд ли обе команды довольны таким результатом, так как потеряла по два очка. При это сам матч Семин оценил как напряженный и обратил внимание на то, что были собраны полные трибуны и царила приятная атмосфера.
«Чемпионат для болельщиков стал еще интереснее. Еще разыгрываются 12 очков. Оба претендента на чемпионство могут потерять их, интерес только подогревается. Для «Динамо» результат, наверное, не лучший, но игра хорошая, они ни в чем не уступили «Зениту». Забей Гладышев эти два мяча, ситуация могла быть совсем другой. Последние четыре тура будут очень интересны. Мне кажется, будет как и в прошлом году», — поделился бывший главный тренер «Динамо».
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