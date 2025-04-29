Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из России купила в Москве элитную квартиру

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Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из РФ купила в Москве элитную квартиру. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
42-летняя спортсменка приобрела недвижимость в августе 2022 года, когда решила окончательно обосноваться в Испании. Исинбаева стала владелицей квартиры на 20 этаже площадью 120,9 «квадрата» в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе. По данным SHOT, примерная стоимость жилья составляет 76 млн рублей.
Также Елена владеет квартирой на 22 этаже в ЖК «Дом в Сокольниках». Ее двукратная олимпийская чемпионка купила еще в 2013 году.
На сегодняшний день Исинбаева с мужем, дочкой и сыном проживают на острове Тенерифе.
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Также Елена владеет квартирой на 22 этаже в ЖК «Дом в Сокольниках». Ее двукратная олимпийская чемпионка купила еще в 2013 году.
На сегодняшний день Исинбаева с мужем, дочкой и сыном проживают на острове Тенерифе.
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Екатерина Коршунова