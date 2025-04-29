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Главная / Новости / Спорт/ Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из России купила в Москве элитную квартиру

Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из России купила в Москве элитную квартиру

SHOT: Исинбаева после отъезда из РФ купила в Москве элитную квартиру
Фото: iStock/yavorskiy

Фото: iStock/yavorskiy

Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из РФ купила в Москве элитную квартиру. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
42-летняя спортсменка приобрела недвижимость в августе 2022 года, когда решила окончательно обосноваться в Испании. Исинбаева стала владелицей квартиры на 20 этаже площадью 120,9 «квадрата» в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе. По данным SHOT, примерная стоимость жилья составляет 76 млн рублей.

Также Елена владеет квартирой на 22 этаже в ЖК «Дом в Сокольниках». Ее двукратная олимпийская чемпионка купила еще в 2013 году.

На сегодняшний день Исинбаева с мужем, дочкой и сыном проживают на острове Тенерифе.

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Названа вероятность победы «Динамо» в чемпионате РПЛ
Корнюхин: высока вероятность, что «Динамо» отберет чемпионство у «Зенита»
28 апреля 2025, 19:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Вероятность, что «Динамо» сможет отобрать чемпионский титул у «Краснодара», довольно высока, заявил бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин.
В беседе с Metaratings.ru он также отметил подготовку «Зенита» — в физическом, техническом и моральном плане. Спортсмен обратил внимание на большой опыт «сине-бело-голубых».
«Динамо» тоже в последнем туре будет бороться. Никто с распростертыми объятиями не ждет «Краснодар», как и «Зенит». Но «Зенит» «выезжает» за счет класса футболистов, плюс они не первый год участвуют в чемпионской гонке. <…> Но борьба будет продолжаться. Тем интереснее концовка нашего чемпионата», — поделился Корнюхин.
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«Лучший гол этого сезона»: тренер «Акрона» об ударе Эсковаля через себя
Тренер «Акрона» Тедеев назвал попадание Эсковаля лучшим голом в этом сезоне РПЛ
28 апреля 2025, 19:10

Фото: iStock/Rost-9D

Главный тренер тольяттинского ФК «Акрон» Заур Тедеев оценил гол Родриго Эсковаля, забитый через себя в матче против «Химок». По его мнению, это был лучший гол нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, меня удивило его решение. Я очень обрадовался. На мой взгляд, это лучший гол нынешнего сезона РПЛ», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, игра «Акрона» против «Химок» состоялась в воскресенье, 27 апреля, и завершился ничьей со счетом 2:2. Зрелищный гол защитника Эсковаля стал вторым, он забил его на 67-й минуте матча.

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Карпин раскрыл, хотел бы он возглавить иностранную сборную
Главный тренер сборной РФ Карпин: никогда не думал об управлении другой сборной
28 апреля 2025, 19:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что никогда не думал о том, чтобы возглавить иностранную сборную. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
При этом Карпин не исключил такого варианта в будущем. Если ему поступит такое предложение, главный тренер российской сборной пообещал подумать над ним.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с конца июля 2021 года. За это время национальная команда сыграла 23 матча, 16 из которых выиграла, 1 проиграла, а 6 — завершились ничьей.

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«Чемпионат стал еще интереснее»: Семин оценил матч «Динамо» с «Зенитом»
Экс-тренер «Динамо» Семин: после матча с «Зенитом» чемпионат стал интереснее
28 апреля 2025, 19:06

Фото: iStock/gorodenkoff

После матча «Динамо» с «Зенитом» чемпионат стал лишь еще интереснее, ничья не отразилась сильно на турнирной таблице, заявил бывший главный тренер «бело-голубых» Юрий Семин.
В беседе с Metaratings.ru он подчеркнул, что вряд ли обе команды довольны таким результатом, так как потеряла по два очка. При это сам матч Семин оценил как напряженный и обратил внимание на то, что были собраны полные трибуны и царила приятная атмосфера.
«Чемпионат для болельщиков стал еще интереснее. Еще разыгрываются 12 очков. Оба претендента на чемпионство могут потерять их, интерес только подогревается. Для «Динамо» результат, наверное, не лучший, но игра хорошая, они ни в чем не уступили «Зениту». Забей Гладышев эти два мяча, ситуация могла быть совсем другой. Последние четыре тура будут очень интересны. Мне кажется, будет как и в прошлом году», — поделился бывший главный тренер «Динамо».
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«Кошмар и подлость»: Тарасова раскритиковала запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов
Тарасова назвала жуткой несправедливостью запрет Жулину ехать на отбор к ОИ-2026
28 апреля 2025, 00:17

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* @t.a.tarasova)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко раскритиковала запрет Александру Жулину сопровождать своих подопечных на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Об этом она заявила в интервью РИА Новости, назвав решение «кошмаром, подлостью и жуткой несправедливостью».
Жулин, тренирующий чемпионов России в танцах на льду Александру Степанову и Ивана Букина, ранее сообщил о запрете участвовать в отборе на ОИ-2026.

Тарасова подчеркнула, что отсутствие тренера ставит под удар шансы российских фигуристов. Право россиян на участие в турнирах было завоёвано, а не «подарено», и его отмена — беспрецедентное нарушение правил.

Татьяна Тарасова опубликовала свои фото из юности
Татьяна Тарасова опубликовала свои фото из юности
«Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. А шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем. (...) Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — возмутилась Тарасова.
Тренер также поставила под сомнение легитимность организаций, принимающих решения подобных запретов, и призвала обращаться за поддержкой к руководству страны. По её мнению, без вмешательства на высшем уровне восстановить справедливость будет невозможно, а это критично для судеб спортсменов и тренеров, посвятивших жизнь спорту.

«Когда такое было, чтобы тренера не пустили на Олимпийские игры? Что мы сделали, чтобы на нас опять накладывали санкции? Я понимаю, что мы выигрывали, выигрывали и выигрывали — и очень этим надоели. Но пусть они знают, выигрывать будем», — заключила Тарасова.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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