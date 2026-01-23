Сёмин отреагировал на новости о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»
Семин: я бы вернул Захаряна в «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России и «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад».
По его словам, в такой ситуации ключевое решение должен принимать сам игрок. Тренер отметил, что у Захаряна есть действующий контракт, и при желании он может продолжать работать в Испании — тренироваться, оставаться в команде и пытаться доказать свою необходимость.
«Примут ли его обратно в «Динамо» или нет? Если бы я там был тренером сейчас, то взял бы его в команду», — прокомментировал Семин Metaratings.ru.Захарян играет за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В 60 матчах он забил три мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт рассчитали до лета 2029-го,Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 7,5 млн евро.