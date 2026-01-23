Сёмин отреагировал на новости о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»

23 января 2026, 19:45

Семин: я бы вернул Захаряна в «Динамо»

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший главный тренер сборной России и «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад».





По его словам, в такой ситуации ключевое решение должен принимать сам игрок. Тренер отметил, что у Захаряна есть действующий контракт, и при желании он может продолжать работать в Испании — тренироваться, оставаться в команде и пытаться доказать свою необходимость.





«Примут ли его обратно в «Динамо» или нет? Если бы я там был тренером сейчас, то взял бы его в команду», — прокомментировал Семин Metaratings.ru.