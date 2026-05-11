«Отрезал 20 сантиметров кишки»: Талалаев прокомментировал свое состояние после операции

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился самочувствием после перенесенной операции. Комментарий приводится по итогам матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».



Встреча состоялась 10 мая на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

«Мне нравится жить в давлении, стрессе. Единственное, не всегда здоровье позволяет. Сейчас отрезал 20 сантиметров кишки, накапливалась история, но чувствую себя здоровым», — заявил Талалаев.
Единственный гол забили уже на четвертой минуте. Александр Руденко первым оказался на добивании после удара Морозова в перекладину. На десятой минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку, однако после подсказки VAR арбитр пересмотрел решение и удалил игрока прямой красной карточкой. «Балтика» провела остаток матча в меньшинстве.
Никита Кротов

