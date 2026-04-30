Защитник «Балтики» высказался о Талалаеве, как о потенциальном тренере сборной России

Футболист Чивич: Талалаев в будущем мог бы тренировать сборную России
Футболист калининградской «Балтики» Элдар Чивич поделился мнением о карьерных перспективах главного тренера команды Андрея Талалаева. Он заявил, что специалист в будущем мог бы возглавить национальную сборную.
Талалаев руководит «Балтикой» с 2024 года. В прошлом сезоне он вывел команду в Премьер-Лигу, а в текущем розыгрыше РПЛ калининградцы занимают пятое место после 27 туров, набрав 46 очков.
«Думаю, он мог бы им стать в будущем, это было бы очень хорошо для сборной России. Еще мне кажется, что больше игроков из «Балтики» заслуживают играть за национальную сборную», — цитирует Чивича Metaratings.ru.
2 мая «балтийцы» примут «Рубин» в матче 28-го тура. Начало встречи — в 16:30 мск.