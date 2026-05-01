Тарасова рассказала, чем Трусова может всех удивить
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, сможет ли серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова (в замужестве — Игнатова) выполнить пятерной прыжок. Об этом пишет РИА Новости.
На шоу Этери Тутберидзе в Москве Трусова продемонстрировала четверной лутц и сообщила о планах освоить прыжок в пять оборотов. По словам Тарасовой, Александра занимается с тренером, и по этому вопросу лучше обратиться к ней. Всё начинается с базового элемента, но будет ли она его выполнять, Татьяне Анатольевне неизвестно.
Трусова, безусловно, стремится поразить всех. И она уже не раз удивляла, добавила Тарасова.
Александра Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой. Она стала первой в истории фигуристкой, которая выполнила четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Также Трусова стала второй, после японки Мики Андо, кто исполнил четверной сальхов. Она первой в мире выполнила два, три, четыре и пять четверных прыжков в одной программе.
