Ташуев дал положительный прогноз на контракт «Локомотива» с Джикией
Тренер «Енисея» Ташуев уверен в усилении Джикии «Локомотива»
Наставник «Енисея» Сергей Ташуев хорошо знает футболиста Георгия Джикию ещё с юных лет и считает его квалифицированным профессионалом, способным принести пользу новому клубу.
Главный тренер красноярского клуба в беседе с Metaratings.ru прокомментировал переход защитника «Антальяспора» в «Локомотив», который был официально оформлен 24 июня. Контракт 32-летнего Джикии рассчитан до лета 2027 года. Наставник «Енисея» отметил, что игрок — настоящий профессионал, полностью сконцентрированный на футболе, и назвал его адекватным человеком с правильным поведением в коллективе.
«Я хорошо знаю Георгия, ещё с юных лет общаюсь с ним, когда встречаемся. Это профессионал, который одержим футболом. Если не будет травм, Джикия принесёт пользу «Локомотиву». Это квалифицированный футболист, который правильно ведёт себя в коллективе. Очень адекватный парень. Джикия поможет и усилит клуб», – сказал Ташуев.Ранее Джикия защищал цвета нальчикского «Спартака», дзержинского «Химика», пермского «Амкара», московского «Спартака» и подмосковных «Химок». В минувшем сезоне за турецкий «Антальяспор» он провёл 17 матчей во всех турнирах и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро. В активе защитника — чемпионство России, победы в Кубке и Суперкубке страны, а также 44 матча за сборную России, в которых он отметился двумя голами и одной голевой передачей.