Ташуев дал положительный прогноз на контракт «Локомотива» с Джикией

26 июня 2026, 10:46

Тренер «Енисея» Ташуев уверен в усилении Джикии «Локомотива»

Фото: iStock/efks

Наставник «Енисея» Сергей Ташуев хорошо знает футболиста Георгия Джикию ещё с юных лет и считает его квалифицированным профессионалом, способным принести пользу новому клубу.





Главный тренер красноярского клуба в беседе с Metaratings.ru прокомментировал переход защитника «Антальяспора» в «Локомотив», который был официально оформлен 24 июня. Контракт 32-летнего Джикии рассчитан до лета 2027 года. Наставник «Енисея» отметил, что игрок — настоящий профессионал, полностью сконцентрированный на футболе, и назвал его адекватным человеком с правильным поведением в коллективе.

«Я хорошо знаю Георгия, ещё с юных лет общаюсь с ним, когда встречаемся. Это профессионал, который одержим футболом. Если не будет травм, Джикия принесёт пользу «Локомотиву». Это квалифицированный футболист, который правильно ведёт себя в коллективе. Очень адекватный парень. Джикия поможет и усилит клуб», – сказал Ташуев.