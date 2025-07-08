Тренер Непомнящий: никто, кроме России, не сможет достойно принять чемпионат мира
Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий раскритиковал Клубный чемпионат мира, который проходит в эти дни в США.
«Я посмотрел в первом туре Клубного чемпионата мира три игры, если не ошибаюсь. Разочаровался и потом не стал смотреть совершенно, потому что я считаю, что это надуманное мероприятие. Дорогое, богатое, такие люди... Я не вижу никакого смысла в таком формате клубного чемпионата мира. Его очень раздули, там очень много команд. И самое главное – игроки играют на износ! Особенно те, кто играют в элитных лигах. Организационные проблемы тоже присутствуют», – высказался Непомнящий в беседе с изданием Metaratings.После этого тренер заявил, что не представляет, как в следующем году США будут проводить чемпионат мира, учитывая такое большое количество казусов.
В заключение Непомнящий подчеркнул, что, по его мнению, нормально принять чемпионат не сможет никто, кроме России.
Ранее в ходе проводимого в Штатах клубного чемпионата мира неоднократно прерывались матчи, что вызвано неблагоприятными погодными условиями, в том числе жарой и угрозой урагана. Также сообщалось о проникновении бездомного в гостиничный номер защитника «Флуминенсе» Игнасио.
В 2026 году США совместно с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу.