Ташуев заявил, что «Зенит» и «Динамо» будут мешать «Краснодару» защитить титул
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев заявил, что команде будет сложнее защитить чемпионский титул в новом сезоне РПЛ. В интервью Metaratings.ru он отметил, что «Зенит» и «Динамо» усилят конкуренцию, а «Краснодару» потребуются приобретения в трансферное окно.
«Точечные усиления нужны клубу. Стилистика игры в следующем сезоне сохранится, так как состав «Краснодара» не поменялся. <…> «Краснодару» в следующем сезоне будет тяжелее, чем в предыдущем. «Зенит» и «Динамо» будут мешать «Краснодару» защитить титул», — cчитает собеседник издания.Также он обратил внимание на амбиции московского клуба. По его словам, наставник «бело-голубых» Валерий Карпин хочет завоевать первый трофей в карьере тренера.
В минувшем сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России, опередив «Зенит» и ЦСКА. Первый матч нового сезона «быки» проведут 20 июля против «Пари НН» в 15:30 по московскому времени.