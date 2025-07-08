Ташуев заявил, что «Зенит» и «Динамо» будут мешать «Краснодару» защитить титул

08 июля 2025, 15:00

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев заявил, что команде будет сложнее защитить чемпионский титул в новом сезоне РПЛ. В интервью Metaratings.ru он отметил, что «Зенит» и «Динамо» усилят конкуренцию, а «Краснодару» потребуются приобретения в трансферное окно.







«Точечные усиления нужны клубу. Стилистика игры в следующем сезоне сохранится, так как состав «Краснодара» не поменялся. <…> «Краснодару» в следующем сезоне будет тяжелее, чем в предыдущем. «Зенит» и «Динамо» будут мешать «Краснодару» защитить титул», — cчитает собеседник издания.