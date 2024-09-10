Теннисистка Петрова объяснила разочарование выступлением Андреевой

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова заявила, что выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США (US Open) было разочаровывающим.
«Мирра Андреева немного разочаровала. Я думала, что она дойдет хотя бы до Иги Свентек, попробует против нее свои силы, но она вылетела во втором круге», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Петрова.А вот победу Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США (US Open) заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал вполне справедливой.
«Синнер — чемпион, потому что он чемпион. У него игра, которая позволила войти в пятёрку сильнейших теннисистов мира за последние три-четыре года. Его результат вполне закономерен. Всё справедливо», — отметил в беседе с Metaratings.ru Камельзон.
Ранее Надежда Петрова прокомментировала результаты российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева.
Читайте также:
Петрова выразила радость за Медведева и Рублева в финале US Open
WADA не будет оспаривать оправдание попавшегося на допинге теннисиста Синнера
Российский теннисист Медведев одержал победу над первой ракеткой мира
Мелисса Тимофеева