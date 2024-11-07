Терещенко оценил идею возрождения ярмарки юниоров КХЛ

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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что идея возрождения ярмарки юниоров КХЛ требует более чёткого понимания и рассмотрения.
«Насчёт того, как будет выглядеть ярмарка юниоров КХЛ, сложно сейчас говорить. Нужно получить окончательное предложение. У нас же школы прикреплены к первым командам. Надо понять, как это будет работать. Пока не совсем понятно», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Терещенко.
Тем временем в Кемерове на площади Советов устанавливают хоккейную коробку.
«Монтируют спортивный объект специалисты стадиона «Химик». Лед начнут заливать, когда температура воздуха станет стабильно низкой. Рядом с ледовой площадкой будет открыт прокат спортивного инвентаря», — приводит «Сiбдепо» сообщение мэрии города.
Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что хоккеист «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов является лучшим защитником в НХЛ.
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