Терлецкий заявил о напряжённых отношениях журналистов и футболистов

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Российский журналист, автор YouTube-канала «Крысева» Севастиан Терлецкий заявил, что между его коллегами и футболистами существуют довольно напряжённые отношения.
Он добавил, что идеальных клубов в плане работы со СМИ нет.
По его словам, если брать интервью зарубежных СМИ, то зрители плохо их смотрят в том числе из-за другого языка и искажённого перевода.
Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.
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«Локомотив», например, — много спикеров, тот же Дзюба, но он не общается со СМИ, а клуб не имеет на него влияния. В «Спартаке» Соболев не общается. Есть напряжение. В Абу-Даби была куча журналистов, много времени на сборах, сядьте вы с журналистами без камер, обсудите всё. Когда идет постоянный бойкот, кому от этого хорошо? В «Зените» нет интересных спикеров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Терлецкий.
По его словам, если брать интервью зарубежных СМИ, то зрители плохо их смотрят в том числе из-за другого языка и искажённого перевода.
Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.
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Мелисса Тимофеева