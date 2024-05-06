Подмосковные спортсмены стали призёрами чемпионата России по вольной борьбе

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Московской области стали победителями и призёрами чемпионата России по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходил с 30 апреля по 4 мая в подмосковном пгт. Новоивановское.
По тогам соревнований на счету Московской области три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.
Стоит отметить, что чемпионат посетили свыше 11 тысяч зрителей.
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По тогам соревнований на счету Московской области три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.
«Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулае выигал золото в весовой категории до 97 килограммов. Двукратный чемпион мира Завура Угуев в весе до 61 кг стал золотым призером, а в категории до 70 кг первое место занял Иналбек Шериев. Среди женщин в весовой категории до 57 кг второе место заняла призёр первенства мира Марина Симонян и серебро выиграла чемпионка Универсиады Вусала Парфианович в весе до 68 кг. Кроме этого, в весе до 76 кг бронзу чемпионата заполучила девятикратная чемпионка России Екатерина Букина», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что чемпионат посетили свыше 11 тысяч зрителей.
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Мира Полтева