Тикнизян: сыграть в еврокубках в стартовом составе — большое счастье
Защитник «Црвены звезды» Наир Тикнизян в беседе с Metaratings.ru рассказал о своем переходе в сербский клуб, выступлении в еврокубках и ощущении прогресса в карьере после смены команды.
По словам спортсмена, ему трудно объективно оценить свой прогресс в футболе. Однако, если анализировать его ментальное состояние, то очевидно, что положительные изменения всё же имеют место.
«Если взять все время, которое я провел в «Локо», то игрового времени у меня было более чем достаточно. Что касается шага вперед, не хочется формулировать свой ответ так конкретно, но сыграть в еврокубках, еще и в стартовом составе — это большое счастье для меня», — добавил Tикнизян.
26-летний Наир Тикнизян забил 20 голов и отдал четыре голевые передачи в чемпионате Сербии в сезоне 2025/26. В Лиге Европы вместе с «Црвеной звездой» он дошел до раунда плей-офф, где команда проиграла французскому «Лиллю» со счетом 1:0 в первом матче и 0:2 — во втором.