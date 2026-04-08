Тикнизян: сыграть в еврокубках в стартовом составе — большое счастье

08 апреля 2026, 12:31

Фото: iStock/artisteer

Защитник «Црвены звезды» Наир Тикнизян в беседе с Metaratings.ru рассказал о своем переходе в сербский клуб, выступлении в еврокубках и ощущении прогресса в карьере после смены команды.





По словам спортсмена, ему трудно объективно оценить свой прогресс в футболе. Однако, если анализировать его ментальное состояние, то очевидно, что положительные изменения всё же имеют место.





«Если взять все время, которое я провел в «Локо», то игрового времени у меня было более чем достаточно. Что касается шага вперед, не хочется формулировать свой ответ так конкретно, но сыграть в еврокубках, еще и в стартовом составе — это большое счастье для меня», — добавил Tикнизян.