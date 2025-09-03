Защитник «Сочи» Кожемякин находится в сфере интересов «Торпедо»
Футбольный клуб «Торпедо» рассматривает возможность приобретения защитника «Сочи» Олега Кожемякина. Ранее футболист уже выступал за московскую команду с 2021 по 2023 год.
Как стало известно «Metaratings.ru», представители «Торпедо» вышли на контакт как с самим игроком, так и с руководством «Сочи». Однако к конкретным переговорам о трансфере стороны ещё не приступили. Это связано с тем, что в московском клубе на данный момент нет главного тренера, с которым необходимо согласовать потенциальное приобретение.
Олег Кожемякин присоединился к «Сочи» летом 2024 года, перейдя из «СКА-Хабаровск». В прошлом сезоне 30-летний центральный защитник принял участие в 25 матчах (с учётом стыковых игр), в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. В текущем сезоне 2025/26 Кожемякин ещё не появлялся на поле в официальных матчах «Сочи» в рамках РПЛ и Кубка России.
