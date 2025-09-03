Защитник «Сочи» Кожемякин находится в сфере интересов «Торпедо»

03 сентября 2025, 18:10

«Торпедо» интересуется защитником «Сочи» Олегом Кожемякиным

Фото: Istock/Rafa Jodar

Футбольный клуб «Торпедо» рассматривает возможность приобретения защитника «Сочи» Олега Кожемякина. Ранее футболист уже выступал за московскую команду с 2021 по 2023 год.