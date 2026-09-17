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Титов оценил игру Максименко в «Спартаке»

Футболист Титов: Максименко в качестве вратаря приносит результат
Фото: istockphoto/matimix

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов высказался о влиянии вратаря Александра Максименко на игру команды. Об этом стало известно 17 сентября.



Максименко — воспитанник академии «Спартака», выступает за основную команду с 2018 года. В его активе 243 матча, в 78 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив в общей сложности 276 мячей. Действующее соглашение голкипера с клубом рассчитано до июня 2027 года.

«Максименко сегодня — это вратарь, который приносит результат. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что он должен, обязан быть переподписан», — приводит слова Титова Metaratings.ru.


Спикер отметил, что, по его мнению, здесь все вопросы можно сразу закрыть. Он добавил: спортсмену 28 лет и для вратаря это только начало большой карьеры.
Никита Кротов

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