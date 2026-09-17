Титов оценил игру Максименко в «Спартаке»

17 сентября 2026, 16:41

Футболист Титов: Максименко в качестве вратаря приносит результат

Фото: istockphoto/matimix

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов высказался о влиянии вратаря Александра Максименко на игру команды. Об этом стало известно 17 сентября.





Максименко — воспитанник академии «Спартака», выступает за основную команду с 2018 года. В его активе 243 матча, в 78 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив в общей сложности 276 мячей. Действующее соглашение голкипера с клубом рассчитано до июня 2027 года.



