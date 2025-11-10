10 ноября 2025, 14:26

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил уверенность в тренерских способностях Валерия Карпина в московском «Динамо».





В интервью Metaratings.ru экс-игрок заявил, что Карпин сможет справиться с текущими проблемами команды и не нуждается в замене. Титов добавил, что для болельщиков «Динамо» ситуация может казаться тревожной, но в долгосрочной перспективе всё будет нормально.





«Я лично знаю Валерия Георгиевича, играл с ним, поэтому 100%, Карпин решит вопросы сам. Никого искать не надо»», — отметил Титов.