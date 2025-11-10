Титов выразил уверенность в тренерских способностях Валерия Карпина
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил уверенность в тренерских способностях Валерия Карпина в московском «Динамо».
В интервью Metaratings.ru экс-игрок заявил, что Карпин сможет справиться с текущими проблемами команды и не нуждается в замене. Титов добавил, что для болельщиков «Динамо» ситуация может казаться тревожной, но в долгосрочной перспективе всё будет нормально.
«Я лично знаю Валерия Георгиевича, играл с ним, поэтому 100%, Карпин решит вопросы сам. Никого искать не надо»», — отметил Титов.После 15 туров «Динамо» занимает десятое место в РПЛ с 17 очками. Следующий матч под руководством Карпина команда проведёт 23 ноября против махачкалинского «Динамо» на домашнем стадионе, начало в 17:30 мск.