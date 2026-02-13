Точилин высказался о возможном переходе Кисляка в бразильский клуб

13 февраля 2026, 15:07

Точилин: Кисляку нужно думать о Европе, а не Бразилии

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-игрок московского «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном переходе полузащитника «ЦСКА» Матвея Кисляка в один из бразильских клубов. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.





Ранее появилась информация о том, что представители хавбека прорабатывают варианты продолжения его карьеры во «Фламенго» или «Палмейрас», хотя приоритетом остается Европа.



Точилин считает, что ехать в Бразилию в таком возрасте для Кисляка преждевременно. По его словам, обычно молодые футболисты стремятся попасть оттуда в Европу, а не наоборот.

«Если уже в зрелом возрасте туда попробовать уехать ради игры в другом чемпионате, то, наверное, можно этот вариант рассмотреть. Но не в 19-20 лет», – уточнил Точилин.