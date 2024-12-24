Top Dog обвинили в необъективном судействе

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Кулачный боец Игорь «Имеля» Ионов обвинил организацию Top Dog в необъективном судействе. По его словам, после последнего боя у него возникли сомнения, стоит продолжать выступать на этой площадке.
«Не знаю, если ли смысл в организации Top Dog, когда главный рефери Сиденко. Не знаю, если ли смысл оставаться в Top Dog, когда так судят? Главный судья предвзято относится и бьет после боя. Если бы я проиграл бой, я бы признал», — посетовал боец в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, в субботу, 21 декабря, в Москве состоялся турнир Top Dog 33. На нем прошел бой Олега Фомичева и Игоря Ионова, который проиграл по итогам пяти раундов. Под конец мероприятия зрители стали освистывать победителя, выражая поддержку «Имеле».
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