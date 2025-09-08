Вайсфельд: в товарищеской игре с «Сочи» у «Спартака» присутствовала нервозность

08 сентября 2025, 17:14

Фото: iStock/vchal

В товарищеской игре с ХК «Сочи» у игроков «Спартака» присутствовала нервозность. Об этом заявил эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд.





Напомним, что матч прошел 7 сентября. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу московской команды.



Вайсфельд в беседе с «РБ Спорт» отметил, «Спартак» традиционно особенно не выкладывается в товарищеских матчах. К тому же в игре с «Сочи» у клуба практически отсутствовал стартовый состав.





«В первом матче с хоккейным клубом «Сочи» у спартаковцев присутствовала определенная нервозность. Впрочем, выводы по их игре делать пока что нельзя, потому что еще очень рано», — сказал эксперт.