Украинский боксер Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира

20 июля 2025, 01:27

Фото: iStock/FOTOKITA

Украинский боксер Александр Усик нокаутировал бойца из Великобритании Дэниела Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне.