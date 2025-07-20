Украинский боксер Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира
Украинский боксер Александр Усик нокаутировал бойца из Великобритании Дэниела Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Усик нокаутировал соперника в пятом раунде левым хуком в голову. Украинец доминировал на протяжении всего боя постепенно наращивая преимущество. Теперь он официально закрепил за собой титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
На данный момент Усик является абсолютным чемпионом мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Он провел 24 боя не потерпев при этом ни одного поражения.
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