Тренер «Факела» привел великолепный пример работы в российском футболе
Тренер Василенко: выступление «Балтики» в прошлой РПЛ — великолепная работа
Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал скептическое отношение к боеспособности своего состава в Российской Премьер-Лиге. Об этом стало известно 3 августа.
В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» специалист признал, что критика в адрес команды во многом связана с отсутствием громких трансферов и опытом игроков, полученным преимущественно в Футбольной национальной лиге. Тем не менее, наставник уверен, что ситуацию можно переломить. По его словам, команда уже получила бесценный опыт в первых турах и намерена двигаться дальше, переписывая негативные сценарии.
«Балтика» и Андрей Викторович Талалаев — это великолепный пример в истории российского футбола», — добавил Василенко.Главный тренер «Факела» подчеркнул, что ключ к успеху — в полной самоотдаче с первых минут матча, а не со второго тайма. После двух стартовых туров РПЛ «Факел» замыкает турнирную таблицу, занимая 14-ю строчку без набранных очков. В следующем туре воронежцам предстоит домашний матч против грозненского «Ахмата».