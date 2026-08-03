Тренер «Факела» привел великолепный пример работы в российском футболе

03 августа 2026, 13:56

Тренер Василенко: выступление «Балтики» в прошлой РПЛ — великолепная работа

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал скептическое отношение к боеспособности своего состава в Российской Премьер-Лиге. Об этом стало известно 3 августа.





В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» специалист признал, что критика в адрес команды во многом связана с отсутствием громких трансферов и опытом игроков, полученным преимущественно в Футбольной национальной лиге. Тем не менее, наставник уверен, что ситуацию можно переломить. По его словам, команда уже получила бесценный опыт в первых турах и намерена двигаться дальше, переписывая негативные сценарии.



