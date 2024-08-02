Тренер Федоренчик объяснила несогласие с оценкой судей Бладцевой на ОИ-2024

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Тренер российской прыгуньи на батутах Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик выразила несогласие с оценками судей выступления спортсменки в финале Олимпийских игр в Париже.
Специалист отметила, что техника в выступлении Бладцевой была выше, чем её оценили судьи.
Также она высказала мнение о том, что по технике Бладцева не уступала английской коллеге, которая взяла медаль. Поэтому, считает тренер, оценка несправедлива.
Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова объяснила успех российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на ОИ-2024.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не смотрели поединок на ОИ-2024 алжирской боксёрши-трансгендера Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини.
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«Она прыгнула лучше по технике. Именно в технике мы рассчитывали на более высокую оценку. Все остальные оценки были объективными. С этим, наверное, мы немного не согласны. Анжела сама знает, что может выступить лучше. Она заменила один элемент, трудность меньше, но она выполнила десять элементов», — отметила в беседе с Metaratings.ru Федоренчик.
Также она высказала мнение о том, что по технике Бладцева не уступала английской коллеге, которая взяла медаль. Поэтому, считает тренер, оценка несправедлива.
Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова объяснила успех российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на ОИ-2024.
«Они действуют с молодым задором. Но какой бы настрой у тебя ни был, без таланта ничего не получится. К счастью, девушки им не обделены. Они уже выступают на самом высоком уровне и входят в топ-25 рейтинга WTA. Вы понимаете, насколько высоко они взлетели? От таких мастеров можно ожидать всего», — заявила в беседе с RT Морозова.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не смотрели поединок на ОИ-2024 алжирской боксёрши-трансгендера Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини.
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Мелисса Тимофеева