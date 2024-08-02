Фото: сайт Кремля
Международное олимпийское движение девальвируется. Оно всё чаще становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые порой граничат с извращениями.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал участие в женском боксёрском турнире Олимпиады двух спортсменок, ранее проваливших гендерный тест. Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели были дисквалифицированы после гендерного теста, который показал значительное для женского организма превышение допустимого уровня тестостерона.
Тем не менее, Международный олимпийский комитет допустил обеих спортсменок на Игры в Париже. В МОК назвали мужеподобных боксёрш «жертвами внезапного и произвольного решения» Международной боксерской ассоциации (IBA), которую, к слову, возглавляет россиянин Умар Кремлёв. Боксёрский турнир Олимпиады проводит специально созданный орган МОК, так как IBA была исключена из олимпийского движения.
Бой Хелиф с итальянкой Анджелой Карини продолжался 46 секунд, после чего у той после сильного удара лопнул ремешок на защитном шлеме. Итальянская спортсменка со слезами на глазах отказалась от продолжения поединка. Песков сказал, что не видел боя, так как не испытывал особого желания. Нам ближе старый добрый олимпийский комитет с идеями подлинного олимпизма, но в нынешних условиях такое, увы, невозможно, заключил представитель Кремля.
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Тем не менее, Международный олимпийский комитет допустил обеих спортсменок на Игры в Париже. В МОК назвали мужеподобных боксёрш «жертвами внезапного и произвольного решения» Международной боксерской ассоциации (IBA), которую, к слову, возглавляет россиянин Умар Кремлёв. Боксёрский турнир Олимпиады проводит специально созданный орган МОК, так как IBA была исключена из олимпийского движения.
Бой Хелиф с итальянкой Анджелой Карини продолжался 46 секунд, после чего у той после сильного удара лопнул ремешок на защитном шлеме. Итальянская спортсменка со слезами на глазах отказалась от продолжения поединка. Песков сказал, что не видел боя, так как не испытывал особого желания. Нам ближе старый добрый олимпийский комитет с идеями подлинного олимпизма, но в нынешних условиях такое, увы, невозможно, заключил представитель Кремля.
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Александр Бойцов