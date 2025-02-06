Тренер Гор Азизян опроверг слухи о завершении карьеры Шары Буллета

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Промоутеры из UFC уже предложили Шарабутдину Магомедову новый бой. Однако команда российского бойца попросила дать время на лечение и окончательное восстановление.
Об этом в эксклюзивном интервью для сетевого издания MMA.Metaratings.ru сообщил тренер спортсмена, больше известного под псевдонимом Шара Буллет (англ. Bullet — пуля - прим. ред.), Гор Азизян. Таким образом, наставник опроверг слухи о том, что его подопечный собирается завершить карьеру в ММА из-за проблем со здоровьем.
Он также добавил, что его подопечный сейчас совершает паломничество в Мекку, а когда вернётся в Россию, будет лечиться и восстанавливаться. По словам Азизяна, они уже получили предложение о новом бое от Мика Мейнарда, но попросили дать им время на реабилитацию.
1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет потерпел первое поражение в своей карьере в поединке против Майкла Пэйджа. До этого в активе россиянина значились 15 побед. Сразу появилась информация, что боец может закончить карьеру по состоянию здоровья.
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«Шара Буллет закончит карьеру из-за проблем со здоровьем? Кто вообще это придумал? Это не соответствует действительности», — сказал тренер.
Он также добавил, что его подопечный сейчас совершает паломничество в Мекку, а когда вернётся в Россию, будет лечиться и восстанавливаться. По словам Азизяна, они уже получили предложение о новом бое от Мика Мейнарда, но попросили дать им время на реабилитацию.
1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет потерпел первое поражение в своей карьере в поединке против Майкла Пэйджа. До этого в активе россиянина значились 15 побед. Сразу появилась информация, что боец может закончить карьеру по состоянию здоровья.
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Александр Бойцов