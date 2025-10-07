Тренер Хави отказался работать в России
Metaratings: тренер Хави отказался работать в России
«Спартак» вел переговоры с экс‑главным тренером «Барселоны» Хави о возможном приходе в московский клуб, но 45‑летний испанец отказался от предложения.
Как пишет Metaratings.ru, спортивный директор «красно‑белых» Франсис Кахигао обсуждал кандидатуру тренера с представителями «Лукойла», которые были недовольны тем, что у клуба нет готовой замены Деяна Станковича для согласования с советом директоров.
Ранее сообщалось, что руководство приняло решение оставить Станковича на посту главного тренера.
Кроме того, отмечалось, что этому способствовало отсутствие финально согласованной кандидатуры на его замену.
Читайте также: