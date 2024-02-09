Тренер Игнатьев заявил о необходимости принципиальности Чеферина для России

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину необходимо проявить принципиальность во имя интересов России.
«Никаких особых достижений я за ним не замечал. Единственное, мне бы хотелось, чтобы Чеферин проявил большую принципиальность, которая бы позволила нашим, по крайней мере юношеским командам, вернуться на международные турниры. Тогда его можно было бы считать кремнем. В отношениях с нашей федерацией как-то особенно себя не проявляет. Может быть, он хочет таким образом собой торгануть, чтобы вызвать слёзы», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Игнатьев.Читайте также:
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