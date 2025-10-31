Тренер Лоран Блан отказался от предложения о работе в московском «Спартаке»
Французский тренер Лоран Блан отказался от предложения о работе в московском «Спартаке».
Как сообщает Metaratings.ru, 59-летний специалист, покинувший саудовский «Иттихад» в сентябре, получил несколько предложений через посредников, однако решил не рассматривать варианты работы в России.
В то же время спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао пока не смог предложить руководство клуба альтернативного кандидата на пост главного тренера, кроме Луиса Гарсии. Другие варианты, предложенные агентами, его не устраивают, так как он хочет, чтобы новый наставник был его протекцией и входил в его зону ответственности.
Поиск тренера продолжается, изменения в «Спартаке» могут произойти либо в ноябрьскую паузу на матчи сборных, либо быть отложены до зимы. Ранее Блан возглавлял «Бордо», «ПСЖ», «Лион», «Аль-Райан» и сборную Франции.
