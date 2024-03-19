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Тренер Новиков назвал невозможным приглашение его в «Спартак»

19 марта 2024, 16:58
Фото: istockphoto.com/Liountmila Korelidou

Фото: istockphoto.com/Liountmila Korelidou

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков заявил, что приглашение его в «Спартак» невозможно на генетическом уровне.
«Что буду делать, если позовут в «Спартак»? Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он добавил, что никаких предложений и переговоров о работе в Нижнем Новгороде, Ростове и «Акроне» у него также не было.


Ранее футбольный агент Хелсио Алиск высказал мнение о том, что уход тренера Владимира Ивича из «Краснодара» не заставит Кади Боржеса покинуть команду. А экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара», сравнив его с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

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#спорт
#тренер
#спартак
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Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата и Кубка России по фристайлу
19 марта 2024, 18:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате и Кубке России по фристайлу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал Кубка и чемпионат России по фристайлу в дисциплине «акробатика» прошел на МСК «Сопка» в Красноярске с 12 по 18 марта.

«В составе сборной команды Московской области на заключительном этапе Кубка России выступали спортсмены Максим Буров и Илья Буров. По результатам турнира в дисциплине «акробатика» подмосковные фристайлисты расположились на первой и третьей ступенях пьедестала почета. Максим Буров завоевал золотую медаль, а Илья Буров замкнул тройку лидеров турнира», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в чемпионате России среди сильнейших фристайлистов-акробатов России максим Буров завоевал золото, а Илья Буров — серебро.

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#серебро
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Госдума в I чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы
19 марта 2024, 17:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы.
Отмечается, что документ регулирует вопросы проведения игр, порядок продажи алкоголя в дни проведения соревнований, въезда спортсменов и волонтёров из-за рубежа, а также установления предельных цен на гостиницы.

Ранее в этот день Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов не участвовать в Играх дружбы, заявив, что они якобы «политизированные».

В пояснительной записке значится, что год и место проведения спортивного соревнования на территории России определяются актом президента или правительства, при этом принимается во внимание частота проведения мероприятия, установленная Международной ассоциацией дружбы.

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#госдума
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#игры
#соревнования
#спорт
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Агент Алиск усомнился в уходе Боржеса из «Краснодара» из-за Ивича
19 марта 2024, 16:55

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Футбольный агент Хелсио Алиск высказал мнение о том, что уход тренера Владимира Ивича из «Краснодара» не заставит Кади Боржеса покинуть команду.
«Нет, Кади Боржес не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алиск.

Отмечается, что в этом сезоне Кади Боржес провёл 24 матча в составе «Краснодара», забив 4 гола.

Ранее Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара». Он сравнил Ивича с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Функционер особо подчеркнул, что первый в сравнении со вторым, точно не должен быть уволен. Также Франко Камоцци заявлял о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак».

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#спорт
#тренер
#краснодар
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Хоккеистки ступинского «Капитана» стали триумфаторами турнира «Золотая шайба»
19 марта 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва им. В. М. Боброва из Ступина завоевали две золотые и серебряную медали на всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Первое место среди команд девушек 2012-2014 годов рождения заняла команда «Капитан». В категории 2010-2011 годов рождения победу также праздновали юные спортсменки «Капитана». А среди девушек 2007-2009 годов рождения «Капитан» взял серебро, уступив только «Икару» из Татарстана», – говорится в сообщении.
Помимо этого, подмосковные хоккеистки вошли в число лучших бомбардиров турнира. Яна Аладышкина и Антонина Парная забросили по 11 шайб, а Инна Невзорова – 10.

Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди девушек проходили на Ставрополье.

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#подмосковье
#московская область
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Российский лыжник Большунов проиграл в гонке на ЧР и прервал серию из 23 побед
19 марта 2024, 15:08

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российский лыжник Александр Большунов на чемпионате России прервал серию из 23 побед. Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
Отмечается, что спортсмен занял девятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем, преодолев дистанцию 10 километров за 24 минуты 35,4 секунды. Гонку выиграл Ермил Вокуев, результат которого составил 23 минуты 50 секунд.

Александр Большунов впервые в сезоне не смог выиграть личную гонку. Спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад.

Напомним, 16 марта лыжник Александр Большунов занял первое место в спринтерском забеге свободным стилем на чемпионате России.

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#подмосковье
#спортсмен
#лыжи
#россия
#чемпионат
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В МОК призвали спортсменов не участвовать в Играх Дружбы в России
19 марта 2024, 14:45

Фото: iStock/Cassia Bars

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия в Играх дружбы в России. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что олимпийское движение выступает против политизации спорта и, в частности, организации Россией политизированных спортивных мероприятий. МОК призвал все участников олимпийского движения и властей стран не принимать участие в российском мероприятии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политизация наблюдается в мировом спорте, а в МОК замечена коммерциализация. Всё этого приводит к деградации, которая влечёт за собой создание параллельных структур в спорте.

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#спортсмены
#игры
#россия
#владимир путин
#мок
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Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании
Захарян рассказал, что ему нужно две тысячи евро для комфортной жизни в Испании
19 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/StudioQ1

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам спортсмена, для комфортной жизни в Испании ему необходимо меньше, чем в РФ. Он рассказал, что его расходы сократились из-за того, что стало меньше походов в какие-либо заведения.

Захарян отметил, что ему достаточно двух тысяч евро для комфортной жизни.

Напомним, в августе прошлого года главный тренер московского «Динамо» Марсел Личка заявил в эфире «Матч ТВ», что 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна можно на 99% считать игроком клуба испанской «Ла Лиги» «Реал Сосьедад». Захарян стал третьим российским футболистом, который наденет футболку «Реал Сосьедада».

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#расходы
#рф
#футбол
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Российского борца не допускают до Олимпиады из-за антинацистской позиции
Российского борца Евлоева не пускают на Олимпиаду из-за плаката против нацизма
19 марта 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в Олипийских играх-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Он подчеркнул, что основная претензия, которая предъявляется спортсмену, заключается именно в фотографии против нацизма. Таким образом, делает вывод Мамиашвили, Международная федерация греко-римской борьбы (UWW) выступает за нацизм.

Отборочный турнир к участию в Олимпиаде-2024 состоится в Баку 4-7 апреля.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительства своего государства.

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#спортсмены
#олимпиада
#борьба
#нацизм
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В МОК заявили, что спортсмены не ответственны за действия своего правительства
Бах: спортсмены не могут быть ответственными за действия своего правительства
19 марта 2024, 12:12

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал сообщения о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже российскими спортсменами. Об этом сообщает издание Le Monde.
Он подчеркнул, что это крайне неприятная новость. И добавил, что МОК непримирим, когда дело доходит до наказания нарушивших Олимпийскую хартию.

Вместе с тем, Бах отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства своей страны. Если они оказывают поддержку его политике, то попадают под санкции. Если же нет – они имеют равные права со спортсменами из других государств.

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#олимпиада
#спортсмены
#россия
#правительство
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