Тренер Новиков назвал невозможным приглашение его в «Спартак»

Фото: istockphoto.com/Liountmila Korelidou
Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков заявил, что приглашение его в «Спартак» невозможно на генетическом уровне.
«Что буду делать, если позовут в «Спартак»? Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
Он добавил, что никаких предложений и переговоров о работе в Нижнем Новгороде, Ростове и «Акроне» у него также не было.
Читайте также:
Агент Алиск усомнился в уходе Боржеса из «Краснодара» из-за Ивича
Функционер Камоцци: Ивич не заслужил увольнение
Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку
Мелисса Тимофеева