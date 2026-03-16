Тренер омского «Иртыша» рассказал, когда в команду будут брать больше молодежи
Главный тренер омского «Иртыша» Владимир Щербак подвел итоги матча с «Ленинградцем» (1:2) и ответил на вопрос о перспективах привлечения молодежи в основной состав. Своими мыслями он поделился в беседе с Om1 Омск.
Наставник отметил, что игроки выложились более чем на сто процентов, но ошибка в одном эпизоде лишила их очка. Он уверен, что эта команда способна на большее и будет прибавлять от тура к туру.
«Ребятам сказал, что лига непростая, за ошибки наказывают сразу, но игроки сегодня выложились даже больше, чем на сто процентов. Мы находимся в состоянии сборов: наигрываем, но уже через официальные игры», — подчеркнул Щербак.Что касается молодых футболистов, тренер отметил сложность ситуации. По его словам, дети из регионов в раннем возрасте часто уезжают в ведущие спортивные школы страны. Родители стремятся отдать их туда, где с 10–12 лет гарантируют игровую практику. Сейчас «Иртыш» ведет переговоры о возвращении омичей, которые не попадают в составы команд в других городах. Речь идет об игроках 2009–2010 годов рождения.
Те же футболисты, которые остаются в Омске, проходят процесс «позднего созревания» — они раскрываются в более зрелом возрасте. Такие игроки есть, но не в том объеме, в котором их хотелось бы видеть, добавил Щербак.
Клуб пытается систематизировать эту работу, и как только молодые ребята проявят себя, их будут поощрять: приглашать на тренировки и брать на сборы. Сейчас на регулярной основе с командой тренируются два игрока 2009 года.