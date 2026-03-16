Тренер омского «Иртыша» рассказал, когда в команду будут брать больше молодежи

16 марта 2026, 19:14

Главный тренер омского «Иртыша» Владимир Щербак подвел итоги матча с «Ленинградцем» (1:2) и ответил на вопрос о перспективах привлечения молодежи в основной состав. Своими мыслями он поделился в беседе с Om1 Омск.





Наставник отметил, что игроки выложились более чем на сто процентов, но ошибка в одном эпизоде лишила их очка. Он уверен, что эта команда способна на большее и будет прибавлять от тура к туру.

«Ребятам сказал, что лига непростая, за ошибки наказывают сразу, но игроки сегодня выложились даже больше, чем на сто процентов. Мы находимся в состоянии сборов: наигрываем, но уже через официальные игры», — подчеркнул Щербак.