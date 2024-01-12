В Кашире проведут соревнования по хоккею с мячом в валенках

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Соревнования по хоккею с мячом в валенках состоятся на стадионе «Энергетик» в подмосковной Кашире в субботу, 13 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Хоккей с мячом в валенках — это традиционная русская версия известной спортивной игры. Вместо коньков на ногах у спортсменов валенки и унты, а вместо шайбы используется теннисный мяч», — отмечается в сообщении.
Соревнования начнутся в три часа дня. Принять участие приглашают всех желающих.
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