Тренер Шары Буллета озвучил главную причину поражения от Пейджа в недавнем бою

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Тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного под псевдонимом Шара Буллет (англ. Bullet — пуля - прим. ред.), Гор Азизян прокомментировал поражение своего подопечного в недавнем бою против Майкла Пэйджа.
Шара проиграл британскому бойцу 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250. В эксклюзивном интервью изданию MMA.Metaratings.ru тренер россиянина назвал основную причину поражения. По его словам, Шарабутдин не был в оптимальной форме, так как не чувствовал себя абсолютно здоровым.
Наставник российского бойца добавил, что Шара не хотел расстраивать болельщиков, поэтому и вышел на этот поединок, чего, возможно, делать не следовало. Сейчас он подлечится, полностью восстановится и будет готовиться к следующим боям, заключил Гор Азизян.
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«У нас есть проигрыш, мы с этим согласны. Мы все вместе признаем поражение, наша команда — как семья. Самая главная причина поражения – здоровье. Шару подвело здоровье, так бывает», — сказал Азизян.
Наставник российского бойца добавил, что Шара не хотел расстраивать болельщиков, поэтому и вышел на этот поединок, чего, возможно, делать не следовало. Сейчас он подлечится, полностью восстановится и будет готовиться к следующим боям, заключил Гор Азизян.
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Александр Бойцов