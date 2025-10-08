Тренер Тарханов назвал сборную России фаворитом матча с Ираном

08 октября 2025, 15:49

Фото: iStock/Rafa Jodar

Российский тренер Александр Тарханов считает сборную России фаворитом предстоящего матча с Ираном. Свое мнение он высказал в интервью Metaratings.ru.





Специалист отметил, что ожидает хорошей игры от российской команды, а также порекомендовал сохранить тот же состав, который выходил на поле в матче с Катаром. При этом он подчеркнул, что иранские футболисты являются серьезными соперниками.

«Наша сборная — фаворит, но Иран — хороший соперник, команда отобралась на ЧМ-2026, трудно сказать, как все сложится», — сказал собеседник издания.