Тренер Тарханов заявил о пользе Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» для спорта КНР

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Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что назначение Леонида Слуцкого главным тренером в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» повысит интерес к китайскому чемпионату.
«С приходом Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» интерес к китайскому чемпионату в России точно повысится. Я вот с удовольствием буду смотреть матчи его команды, следить за результатами», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Слуцкого.
Он также пожелал Слуцкому удачи, назвав «Шанхай Шэньхуа» очень интересным вызовом, от которого точно нельзя было отказываться. Кроме этого, он заявил, что Китайская Суперлига является чемпионатом хорошего уровня.
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