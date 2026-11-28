Тренер ЦСКА назвал причину крупного поражения команды от «Зенита»
Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил разгром от «Зенита» переутомлением игроков
Главный тренер столичного ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» назвал причины крупного поражения команды.
В беседе с «Газетой.Ru» Дмитрий Игоревич заявил, что большое количество пропущенных голов в последних матчах сезона вызвано усталостью игроков ЦСКА.
«У нас стало слишком много индивидуальных ошибок. Сейчас конец первой части сезона, есть переутомление в головах, где-то не добегаем, может быть, нас реже наказывали за такое ранее. Нам осталось отыграть последнюю игру в этом году с «Родиной», после этого будем думать», — сказал Игдисамов.Встреча, которая состоялась 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:4.