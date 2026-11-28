В Москве после драки болельщиков на матче «Торпедо» задержали 74 человека
В Москве после драки на стадионе «Торпедо» задержали 74 человека.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице, вечером 27 ноября во время матча «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» зрители нарушили общественный порядок. Среди болельщиков началась потасовка, которая переросла в драку.
По предварительным сведениям, в ней участвовали более 20 человек. В настоящее время полицейские УВД по ЮАО проводят проверку по факту конфликта на футбольном матче. В МВД уточнили, что всего за правонарушения на стадионе и прилегающей территории задержали 74 человека и привлекли их к административной ответственности.
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