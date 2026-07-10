Тренер «Зенита» назвал главный турнир для клуба

10 июля 2026, 16:39

Тренер «Зенита» Семак назвал РПЛ главным турниром для команды

Фото: istockphoto/Pixfly

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда приложит максимум усилий для победы как в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги, так и в FONBET Кубке России. При этом наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что результат не будет самоцелью любой ценой.





В прошлом сезоне «Зенит» завоевал золотые медали РПЛ. Вместе с тем он упустил национальный Кубок. В беседе с Metaratings.ru Семак отметил, что для всех клубов, претендующих на вершину, приоритетом остаётся чемпионат, однако любой футболист мечтает побеждать во всех турнирах.





«Мы будем стараться выиграть и чемпионат, и Кубок. Получится или нет — уже другой вопрос», — цитирует специалиста издание.