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Тренер «Зенита» назвал главный турнир для клуба

Тренер «Зенита» Семак назвал РПЛ главным турниром для команды
Фото: istockphoto/Pixfly

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда приложит максимум усилий для победы как в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги, так и в FONBET Кубке России. При этом наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что результат не будет самоцелью любой ценой.



В прошлом сезоне «Зенит» завоевал золотые медали РПЛ. Вместе с тем он упустил национальный Кубок. В беседе с Metaratings.ru Семак отметил, что для всех клубов, претендующих на вершину, приоритетом остаётся чемпионат, однако любой футболист мечтает побеждать во всех турнирах.

«Мы будем стараться выиграть и чемпионат, и Кубок. Получится или нет — уже другой вопрос», — цитирует специалиста издание.

Новый сезон команда начнёт с матча за OLIMPBET Суперкубок России, где встретится с московским «Спартаком» — действующим обладателем Кубка страны. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде в субботу, 18 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Никита Кротов

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