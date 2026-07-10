Тренер «Зенита» назвал главный турнир для клуба
Тренер «Зенита» Семак назвал РПЛ главным турниром для команды
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда приложит максимум усилий для победы как в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги, так и в FONBET Кубке России. При этом наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что результат не будет самоцелью любой ценой.
В прошлом сезоне «Зенит» завоевал золотые медали РПЛ. Вместе с тем он упустил национальный Кубок. В беседе с Metaratings.ru Семак отметил, что для всех клубов, претендующих на вершину, приоритетом остаётся чемпионат, однако любой футболист мечтает побеждать во всех турнирах.
«Мы будем стараться выиграть и чемпионат, и Кубок. Получится или нет — уже другой вопрос», — цитирует специалиста издание.
Новый сезон команда начнёт с матча за OLIMPBET Суперкубок России, где встретится с московским «Спартаком» — действующим обладателем Кубка страны. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде в субботу, 18 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.